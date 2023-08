È cominciata in un modo del tutto particolare, come nello spirito di coach Alessio Pignatelli, la preparazione atletica della Comal Civitavecchia Volley Academy in vista del prossimo campionato di serie C. Le arancionere hanno iniziato a faticare, sotto la guida del preparatore atletico Francesco Capparella, sulla spiaggia di Sant'Agostino, non lontano dal fiume Mignone. Solo successivamente Guidozzi e compagne prenderanno nuovamente confidenza con la palestra. Dando uno sguardo alle foto pubblicate sui social, anche da Cva, si sono visti anche alcuni volti nuovi rispetto alla scorsa stagione, come la palleggiatrice Francesca Catanesi, il cui cartellino appartiene alle tigri, ma che negli ultimi anni ha girovagato tra CivitaLad e Viterbo, e la schiacciatrice-libero Alice Mazzarani, anche lei in forza alla CivitaLad, nell'ultima annata. Cva ha annunciato che ci saranno novità nella rosa e che saranno annunciate a breve.

