Vittoria di rilevanza significativa nell'economia del campionato di serie C per la Comal Civitavecchia Volley Academy. In una palestra del Marconi sold out, con i dirigenti che hanno fatto fatica ad evitare che il pubblico si sistemasse anche a terra a pochi centimetri dalla linea di fondo campo, le tigri hanno sconfitto per 3-0 Volley Friends nello scontro tra seconda e terza della classe. La gara ha avuto davvero poche discussioni, con il gruppo di Alessio Pignatelli, imponente in battuta, praticamente sempre in fuga, con le romane che non sono mai riuscite a farsi notare degli specchietti retrovisori. Le arancionere hanno divertito ancora una volta il loro pubblico e non si sono fermate nemmeno in occasione di un infortunio ad un occhio per Quartieri, sostituita dalla giovanissima Dominici. A certificare il momento top da parte delle tigri, c’è un’azione quasi da Mai dire Gol, con Milioni che, alla disperata, ha calciato il pallone col piede per evitare che finisse a terra, colpendo dritto sul naso Catanesi, con la palla che ha preso una traiettoria clamorosa finendo nel campo avversario e da lì la Comal è riuscita a fare successivamente punto. Con questo successo sembra sempre più che il campionato sarà una lotta a due tra Comal e Lazio, che ha vinto il suo impegno sul campo del San Giorgio e continua a guidare la graduatoria del girone A con un punto di vantaggio sulle civitavecchiesi. Dietro, però, si vede il vuoto, con le altre concorrenti che stazionano lontano rispetto al duo di testa. «Abbiamo giocato una gara ad alto livello - afferma coach Alessio Pignatelli - sempre concentrati e puntuali con tanta maturità. Le ragazze stanno crescendo e ciò non può che essere positivo. Battuta e ricezione si sono dimostrati i fondamentali in cui siamo andati meglio. Adesso ci sono ancora due partite prima della sosta natalizia e bisogna continuare con questo passo senza mollare un centimetro. Avanti così». Sabato prossimo Cva andrà a giocare sul parquet di Sabaudia, con il 2023 che si chiuderà con la gara del Marconi contro l’Anguillara. Si tratta di due impegni non semplici, visto che parliamo di quinta e sesta classificata, ma se la Comal dovesse ripetere una prestazione di questo genere, partirà chiaramente come favorita per la vittoria.

