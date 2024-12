Non c’è un incontro particolarmente duro per la Comal Civitavecchia Volley Academy, ma bisognerà assolutamente prestare attenzione per non scivolare sulla buccia di banana. Di domenica alle alle 18.30 le arancionere saranno al PalaTellene di Roma per affrontare il Duemila12 Under, che, come dice il nome, punta quasi esclusivamente sulla crescita delle ragazze giovanissime del roster.

Le romane occupano il penultimo posto in classifica, non hanno, ovviamente, la stessa caratura del sei più uno di Alessio Pignatelli.

E all’andata al Marconi terminò 3-0, anche se le capitoline crearono molte difficoltà nel terzo set, lanciando il cuore oltre l’ostacolo, visto che poco o nulla avevano da perdere, e costrinsero le tigri a dover passare dai vantaggi per poter chiudere la contesa.

Quindi guardia alta per evitare di cedere nuovamente punti, in un periodo, l’ultimo, che è stato di flessione, un po’ per gli impegni delle giovanili, un po’ per mettere carbone nei muscoli, per via della lunga pausa del fine di girone d’andata, un po’ per gli impegni non semplici che sono capitati ed infine sicuramente per l’assenza di Veronica Guidozzi, tornata ufficialmente a regime con il successo al tie break contro il San Giorgio.

«C’è da migliorare - spiega la presidentessa della Civitavecchia Volley Academy, Viviana Marozza - per vari motivi, il principale dei quali è che non si finisce mai di migliorare. Stiamo parlando di un gruppo composto soprattutto da ragazze molto giovani, con alcune di loro che hanno ancora ampi margini di crescita. Oltre agli obiettivi di squadra, ci siamo posti anche dei traguardi di crescita per quel che concerne le ragazze stesse. Negli ultimi periodi non siamo stati nella forma di squadra migliore, ciò è legato ovviamente anche all’assenza di Veronica Guidozzi. Da quando il capitano è rientrato, anche l’equilibrio di squadra è migliorato. Una figura di esperienza come lei, sia umana che tecnica, per questo gruppo permette di migliorare sia il gioco che l’armonia della formazione. Credo che si vada nuovamente ad una forma migliorare, senza di lei abbiamo avuto una battuta d’arresto. Mi aspetto un proseguimento di stagione migliore di questo periodo centrale».

