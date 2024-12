Appuntamento casalingo per la Comal Civitavecchia Volley Academy in serie C. Alle 18.30 atmosfera calda alla palestra dell’istituto Marconi, nel quale la squadra di Alessio Pignatelli affronterà l’Antares Roma nel quadro del girone A.

All’andata non fu semplicissimo imporsi contro le capitoline, che si portarono a casa il primo set e poi combatterono fino all’ultimo contro le tigri, costrette a passare anche dai vantaggi nel 3-1 finale.

La classifica porta Guidozzi e compagni in una situazione praticamente di stasi: la Lazio è al comando della classifica con otto punti di vantaggio sulla Comal ed ha vinto tutte le partite, rimanendo ancora a punteggio pieno.

Le civitavecchiesi sono seconde ed hanno lasciato due punti per strada nel girone di ritorno, ma hanno aumentato a 11 le lunghezze di vantaggio sulla terza posizione, ora occupata dal Volley Friends.

«In queste ultime settimane le ragazze stanno dando il massimo – afferma il preparatore atletico della Comal Cva, Francesco Capparella – sia a pallavolo che in sala pesi. Da un punto di vista atletico, le cose su cui dobbiamo focalizzarci, in primis, sono la prevenzione dagli infortuni, che è la cosa più importante, ma senza perdere di vista il miglioramento del salto e dell’esplosività in generale».

Vista la situazione in classifica, che sembra lasciare pochi dubbi sul secondo posto delle arancionere da qui almeno a qualche settimana, lo staff tecnico sta pensando di mettere in pratica una preparazione particolare già da ora, proiettata ai playoff che sembrano praticamente sicuri?

«La preparazione sta andando molto bene – riprende Capparella – abbiamo fatto una piccola fase di accumulo di fatica, durante la sosta natalizia, e ora stiamo dando il focus su tre principali stimoli, il più importante è la biometria e la potenza eseguita a basso carico, per non stressare eccessivamente i tendini, già sollecitati dagli allenamenti e dalle partite. Il secondo stimolo è lo speed training, mentre il terzo è la forza, che, secondo me, non deve mai essere abbandonata in una preparazione».

Ma questa esperienza con la Comal Civitavecchia Volley Academy quanto sta contribuendo al bagaglio tecnico di Francesco Capparella?

«Mi ha fatto crescere molto – conclude il preparatore atletico – mi ha dato la possibilità di mettere in atto tutto ciò che ho studiato e che continuo a studiare. Sono molto contento di collaborare con questa società e soprattutto di poter sostenere Alessio Pignatelli. Con lui sin da subito siamo riusciti a trovare una forte intesa e una forte sinergia, siamo riusciti ad incastrare al meglio i moltissimi impegni che una prima squadra giovanile, che partecipa anche ad un campionato U18, può avere. Sono molto contento di come sta andando».

©RIPRODUZIONE RISERVATA