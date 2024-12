Trasferta speciale per la Comal Civitavecchia Volley Academy nel campionato di serie C. Alle 20.30 le tigri andranno a fare visita all’Anguillara per il girone A. Stiamo parlando di trasferta speciale, perché il gruppo di Alessio Pignatelli conquistò, nella scorsa stagione, l’accesso ai playoff proprio vincendo in casa delle lacustri nell’ultima giornata. Arrivate al campo le arancionere scoprirono che, clamorosamente, il Marconi Stella aveva perso per 3-1 contro Roma Centro, già fuori da tutto, lanciando prepotentemente le civitavecchiesi, che riuscirono ad ottenere il tanto agognato biglietto dopo una rimonta durata settimane. Ma questa volta non ci saranno volate finali, né tantomeno partite da vincere assolutamente. Infatti la Comal ha già archiviato il discorso secondo posto, ottenuto aritmeticamente da qualche settimana. E anche il primo sembra ormai sfumato: la Lazio ha nove punti di vantaggio a tre giornate dal termine, anche il più esaltato degli ottimisti deve alzare bandiera bianca e non basta neanche dire che, nell’eventualità di parità di punti, sarebbe favorita Cva. Ma non è tutto male: questo periodo tranquillo sta permettendo a coach Alessio Pignatelli e al preparatore atletico Francesco Capparella di finalizzare la preparazione in previsione dei tre incontri, si spera, che potrebbero determinare il destino B2 per la squadra. Dando un’occhiata agli altri gironi, le avversarie del gironcino di semifinale playoff potrebbero essere il Tor di Quinto dal girone B, a meno di imprese dell’Asp nel match di questo weekend contro il Terracina, e la peggior dell’infuocato duello del girone C tra Dea e Aprilia. Con le pontine sarebbero un nuovo incrocio da brividi dopo quelli degli anni scorsi.

