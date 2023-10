Tanti brividi, ma alla fine la Comal Civitavecchia Volley Academy mette in tasca i primi due punti della stagione nella prima giornata del girone A di serie C. A Passoscuro le arancionere hanno sconfitto per 3-2 il San Giorgio, in una partita per nulla semplice e nella quale c’è stato anche il timore che la stagione potesse cominciare con la piega sbagliata. Dopo un primo set griffato dalle padrone di casa, il sei più uno di Alessio Pignatelli si toglie il freddo di dosso e vince i due successivi parziali, dimostrando subito il suo valore, ovvero quello di una squadra che vuole battagliare con le migliori fino all’ultima palla del campionato. Quando la strada scoscesa sembra essere presa, il San Giorgio si riscatta e pareggia il confronto ai vantaggio. Mentre si inizia a pensare a un possibile calo di concentrazione, Guidozzi e compagne dimostrano la loro ferma volontà di non voler cominciare il proprio percorso con un segno rosso sul loro percorso e riescono a chiudere positivamente il loro esordio. «Abbiamo iniziato subito con una gara difficile - dichiara l'allenatore della Comal Cva, Alessio Pignatelli - tra luci ed ombre siamo stati bravi a rimane lucidi e centrare la vittoria in un campo veramente complicato. Peccato il quarto set dove eravamo avanti e potevamo chiudere la gara». Sabato prossimo alle 18.30 ci sarà l’esordio casalingo, con la Comal che ospiterà alla palestra dell’istituto Marconi il Duemila12, formazione che ha spesso fatto buone impressioni nei campionati regionali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA