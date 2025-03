Forse l’ultimo ostacolo di un certo spessore prima di celebrare il primo posto nel girone B, considerandolo definitivo, per la Comal Civitavecchia Volley. Le rossonere sono attese da un big match nel campionato di serie C. Alle 16 ci sarà un’atmosfera elettrizzante a Viterbo per la gara contro le padrone di casa, che vogliono tornare a tallonare la capolista, che attualmente guida la compagnia con sette punti di vantaggio proprio nei confronti delle gialloblu. All’andata la Comal fece risultato pieno, cosa che ha confermato in tutte le gare di questa stagione, eccezion fatta per l’esordio contro l’Antares. Per il gruppo diretto da Alessio Pignatelli c’è la possibilità di chiudere definitivamente i giochi per il successo nel girone. Va sempre ricordato che chi conquisterà il primo posto nella regular season, avrà un percorso più scosceso e meno duro nei playoff, aspetto che la Cv Volley ricorda bene, perché la seconda posizione dello scorso anno ebbe il suo peso nella mancata conquista della serie B2 della formazione capitanata da Veronica Guidozzi. “Sicuramente la partita di Viterbo è importante – afferma la schiacciatrice Cristina Camilli – perché giochiamo contro la nostra diretta avversaria. Tuttavia nella prima parte di stagione abbiamo guadagnato un vantaggio tale da permetterci di affrontare questo incontro con un pizzico di serenità in più, volendo però continuare a mantenere la scia positiva contro tutte le squadre che affronteremo”. Ma questo potrebbe essere un sabato spartiacque per le sorti della Comal nella conquista del primo posto? «Fare bene in questo match – riprende la 18enne rossonera – indubbiamente ci permette di ampliare ulteriormente il distacco con le altre squadre. Ogni partita, però, ha per noi lo stesso valore e continueremo a prepararci per i playoff dando sempre il massimo». Ma Viterbo-Comal sarà una gara simile a quella dell’andata o ci saranno delle situazioni diverse, visto che i due gruppi si conoscono molto bene? «Ci troviamo in un momento diverso della stagione – conclude Cristina Camilli – per questo la partita non potrà essere identica a quella dell’andata. Viterbo si trova in un momento positivo, noi abbiamo dovuto far fronte all’infortunio di Alessia Faedda. Fortunatamente Martina Vaccarella è una palleggiatrice di valore e si è inserita benissimo nel gruppo, quindi sono sicura che sarà una bella gara».

