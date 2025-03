Ritorno in campo per la Comal Civitavecchia Volley, che, dopo aver giocato più volte in casa, questa volta sarà impegnata in trasferta per mantenere inviolato il proprio percorso nel campionato di serie C.

Tirata fino a tardi per la squadra di Alessio Pignatelli, che giocherà domenica alle 20.45 sul parquet romano dell’All Volley Castello, in una gara dove le rossonere partono per favorite per un successo pieno, per poter così mantenere la vetta del girone.

«Sicuramente sentiamo la pressione di dover sempre dare il massimo per mantenere il primo posto - spiega la giovane Sofia Mignanti - ma è anche una motivazione extra per noi. Ogni partita è una nuova sfida, e sappiamo che dobbiamo rimanere concentrati e giocare come sappiamo fare, senza farci travolgere dalla tensione. La squadra è unita e questo ci aiuta a restare calmi anche nei momenti più difficili».

Ma il gruppo si è pienamente ripreso dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Lazio?

«È stata una sconfitta difficile da digerire - spiega Mignanti - ma siamo una squadra che guarda avanti. Dopo la delusione, abbiamo parlato tanto e ci siamo concentrati sul campionato, che resta il nostro obiettivo principale. Ora siamo pronti a fare del nostro meglio per chiudere la stagione in bellezza e riprenderci da quella delusione».

La storia recente di Sofia Mignanti è di quelle da raccontare. Nella scorsa stagione è dovuta stare a lungo fuori a causa di un brutto infortunio. Quest’anno, appena ha potuto, è rientrata nei ranghi il prima possibile e bruciando le tappe. Nelle ultime settimane la ragazza è riuscita ad avere i frutti di tanti sforzi, con le vittorie dei campionati territoriali, nell’U18 con VolleySì e nell’U16 con Viterbo, grazie alla collaborazione che vede impegnata da anni la Cv Volley.

«Vincere per la seconda volta in un anno il campionato territoriale - racconta Sofia Mignanti - questa volta nella categoria U16, oltre alla felicità della vittoria mi ha dato molta soddisfazione. È stata la conferma che i sacrifici vengono ripagati, lo scorso anno ho subito un brutto infortunio alla caviglia che mi ha tenuta fuori dal campo e dalla palestra per sei mesi ed è stata dura recuperare. Inoltre questa vittoria mi ha dato ancora più grinta per andare avanti e continuare a migliorarmi per aiutare sempre di più le mie compagne di squadra sia della serie C a raggiungere il nostro obiettivo, la B2, che della U16 per la fase regionale. Il Campionato U16 l'ho giocato indossando la maglia della VBC, società con la quale la Civitavecchia Volley, la società in cui sono nata e cresciuta, ha sempre intrapreso delle collaborazioni per dare a noi atlete le migliori opportunità di crescita e di confronto. A Viterbo mi sono sentita accolta sia dalle compagne di squadra che dallo staff tecnico che ringrazio unitamente a tutta la Civitavecchia Volley per avermi inserita in questo percorso di condivisione e crescita. Per il finale di stagione ci stiamo impegnando molto, stiamo facendo attenzione ai piccoli dettagli tecnici e tutte stiamo spingendo per aumentare sempre di più il livello per giocare al meglio».

