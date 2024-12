Dopo le grosse emozioni vissute con la vittoria nel derby contro il Viterbo, la Comal Civitavecchia Volley torna in campo, perché ci sono da mettere in tasca altri punti per continuare a comandare la classifica del girone B di serie C.

Alle 18 c’è la trasferta più lunga della stagione per la squadra diretta da coach Alessio Pignatelli, che sarà di scena sul parquet del Sabaudia, per cercare di conquistare la settima vittoria consecutiva.

Le civitavecchiesi vanno a caccia della settima vittoria in altrettante partite, per mantenere, quantomeno, i due punti di vantaggio nei confronti della seconda forza del girone, quell’Antares che è stato battuto all’esordio nel torneo della massima categoria regionale.

«Mantenere la concentrazione dopo una vittoria così importante - afferma Flaminia Scisciani - sarà decisivo per continuare il nostro percorso. La partita contro Viterbo ci ha dimostrato il nostro potenziale, ma non possiamo abbassare la guardia. Ogni gara è fondamentale e serve affrontarla con la stessa voglia di vincere, senza sottovalutare nessun avversario».

Scisciani ha dimostrato ancora una volta il suo valore, mettendosi pienamente a disposizione della squadra, dando sempre il suo contributo ogni qual volta è stata chiamata.

Lo dimostrano i continui messaggi e le continue dichiarazioni che la celebrano, cosa avvenuta non solo in questa stagione, ma anche nelle scorse, a dimostrazione del ragionamento fatto.

«Penso che lo spirito di sacrificio - riprende Scisciani - e l’impegno quotidiano siano fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo della promozione in B2. Ricevere elogi è una spinta in più, ma il mio focus resta sempre quello di migliorare e aiutare la squadra. Solo lavorando unite e con determinazione possiamo andare avanti nel miglior modo possibile».

