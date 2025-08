Non solo donne. Anche la squadra maschile della Comal Civitavecchia Volley ha potuto conoscere girone e avversarie del prossimo campionato di serie D, a cui i rossoneri parteciperanno dopo aver conquistato un’agevole salvezza lo scorso anno. La notizia è arrivata in occasione della cerimonia di presentazione della nuova stagione per la Fipav Lazio.

A differenza della serie C, in D i gironi non sono stati sorteggiati, ma sono stati semplicemente annunciati e risentiranno delle situazioni geografiche, anche perché il maschile ha solo due gironi. La Comal sarà in quello A e dovrà vedersela con Stella Mantus di Manziana, Decimo Roma, Sales, Appio, Monterotondo, Santa Monica di Lido di Ostia, Pourquoi Pas di Fiumicino, Astrolabio di Roma, Roman Volley, Montona Cecilia di Roma, Roma 7, Poolstars di Roma, Lazio. Quindi un campionato che si svolgerà interamente nella provincia capitolina, evitando così le lunghe trasferte di cui spesso parliamo soprattutto nel campionato di serie C femminile.

La speranza è che la formazione cara alla presidentessa Viviana Marozza possa crescere ulteriormente, in un settore maschile della pallavolo civitavecchiese che negli ultimi anni non è sicuramente stato al centro dell’attenzione del movimento sportivo locale.

