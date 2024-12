Sono stati definiti la programmazione e l'organico per le prime squadre e per il settore giovanile della Civitavecchia Volley, associazione presieduta da oltre 17 anni da Viviana Marozza (nella foto) coadiuvata da uno staff di 10 dirigenti.

Il progetto Serie C Femminile riconferma alla guida coach Alessio Pignatelli a cui si affiancherà Simone Celestini altro storico tecnico della società, con l'obiettivo B2 sempre più chiaro in mente dopo aver concluso le ultime due stagioni ad un soffio dalla promozione.

Le novità maggiori sono previste invece per la serie D Maschile, che sarà allenata da coach Evelin Guanà che con un organico di tutto rispetto cercherà di ottenere il massimo risultato da una serie regionale così impegnativa.

Il settore giovanile riparte con la 1DIV Femminile con i coach Cesarini e Ventura, 1DIV Maschile e U19M con Crocca e Li Bassi, U18F con Cristiano Cesarini, U16F con Veronica Guidozzi, U14F e U13F con Cristiano Cesarini e Simone Rubini, U12F con Simone Rubini e Chiara Ventura, U15M e U17M con Evelin Guanà, U13M e U12M con Andrea Gabelli. Le attività saranno incrementate dal gruppo Amatori misto che sarà allenato da Pierluigi Crocca e Rino Borriello.

Anche il settore Microvolley e Volley S3 (Minivolley) ripartiranno a settembre con importanti novità.

Le attività sportive si svolgeranno negli impianti degli Istituti Marconi, Via Adige, Via Apollodoro, Scuola Cialdi.

Tra i progetti di punta dell'associazione per la prossima stagione ci sarà la creazione del “Multispace Civitavecchia Play District”, un progetto ambizioso per la creazione di uno Spazio Civico, che l’Asd Civitavecchia Volley potrà realizzare in collaborazione con diverse realtà del territorio, grazie al Bando di Sport e Salute Spa vinto lo scorso maggio.

Il progetto e tutte le attività gratuite previste, saranno presentati ed avviati dopo l’estate.

