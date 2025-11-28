Dopo l’impresa ottenuta sul campo della Luiss, la Comal Civitavecchia Volley deve mantenere la concentrazione giusta e non farsi cogliere in fallo. Ottava giornata alla palestra del Marconi per il campionato di serie C, con le rossonere chiamate a fare un altro risultato molto positivo alle 18.30 contro Sales. Di fronte una squadra che ha cominciato con un piglio forsennato, vincendo le prime quattro partite, ma che ha ridotto le sue aspirazioni dopo le due sconfitte successive, che l’hanno fatta scendere al quinto posto in classifica. Le indicazioni parlano di una gara dove la Comal parte con i galloni della favorita, ma, come detto, la classica buccia di banana è sempre pronta dietro l’angolo.

Per quanto riguarda la formazione, ancora da segnalare la situazione di capitan Veronica Guidozzi, che ha un infortunio e per la quale è fondamentale non accelerare troppo i tempi. Con lo staff tecnico, è stato concordato un rientro graduale, gestendo i carichi ed iniziando il lavoro con la palla per settimana prossima.

«Sicuramente l'aspetto mentale è partecipe in qualsiasi partita che disputiamo – dichiara la palleggiatrice Alessia Faedda - proprio per questo dobbiamo essere brave a gestirlo. anche se le partite scorse abbiamo dimostrato chi siamo, sabato contro Sales non dobbiamo abbassare la guardia ma continuare a spingere come abbiamo fatto fino ad ora, tutte insieme».

