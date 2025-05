Il primo posto è questione archiviata da tanto tempo, ma c’è ancora un obiettivo da completare per la Comal Civitavecchia Volley nella regular season del campionato di serie C. Questo pomeriggio coccinelle in campo alla palestra del Marconi, perché alle 18.30 prenderà il via la sfida conclusiva della regular season contro la Spes Mentana. Le rossonere hanno vinto tutte e 25 le partite di campionato disputate fino a questo momento e vogliono completare l’opera prevalendo anche questo avversario, che ha vissuto una stagione tranquilla e si è salvato senza grosse preoccupazioni. Lo sguardo è già rivolto ai playoff, che prenderanno il via nel prossimo fine settimana. Gironcino a tre per le ragazze di Alessio Pignatelli, che giocheranno lontano da casa, contro una tra Terracina, Dea e Tor Sapienza Volley Friends, con preferenza per le pontine che hanno un punto di vantaggio. Il weekend successivo senza tappa, questa volta al Marconi e già si conosce l’avversario, che sarà Tor di Quinto Formello, che ha fatto suo il girone C. La speranza è che la Civitavecchia Volley riesca a raggiungere l’obiettivo che si è data ad inizio stagione, ovvero quello di ottenere l’accesso alla serie B2, sicuramente nelle mire di chi ha vinto tutte le partite disputate quest’anno in campionato. L’anno scorso la Comal ci provò, dopo un’altra bella cavalcata che gli permise di chiudere seconda, dietro solamente alla Lazio, ma bastò la sconfitta di Colleferro contro la Dea per far spegnere definitivamente e immediatamente le chances promozione.

