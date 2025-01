Pioggia di partite nel weekend per le formazioni della Cv Skating.

La prima formazione senior (nella foto), militante nella prima fase del campionato nazionale di Serie C, giocherà alle ore 20 contro i Mammuth Roma, formazione attualmente capoclassifica del campionato ma con ben due partite in più dei civitavecchiesi. Il team del coach presidente Valentini è partito con il piede giusto in campionato e punterà a riprendere il cammino fatto da sole vittorie che ha contraddistinto i TecnoAlt in regular season.

La seconda formazione senior invece, militante nello stesso campionato, sarà impegnata domani alle 15.30 a Campomarino.

Incognita pioggia per il farm team dei nerazzurri, targato VR3, che spera di riuscire a giocare e non di vincere a tavolino per far crescere i propri giovani.

Esordio in campionato anche per la squadra femminile. Le Sniperine CRT, guidate da coach Gavazzi, affronteranno alle ore 14 a Vicenza le Devil Girls, per il primo appuntamento di campionato. Domani alle ore 13.30 invece match in quel di Trieste. Due partite in cui le civitavecchiesi, seppur con molte assenze a roster, partono con i favori del pronostico.

In campo infine anche la squadra under 16 della Cv Skating, targata Pizza a Volontà. Domani alle ore 12 e alle ore 14, in quel di Campomarino sfida ai Mammuth Roma e al Kemarin per il secondo raggruppamento di campionato.

