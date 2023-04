HOCKEY IN LINE Dal 6 al 9 aprile la società è stata ad Igualada (Spagna) per il torneo giovanile più grande d’Europa

Medaglie d’oro per Ruggero Meconi in Under 14 e per la piccola Chiara Meconi in Under 8. Bronzo per Luca Tranquilli e Manlio Mandolfo in Under 22. Daniele Ceccotti votato come miglior giocatore del torneo in Under 16. Il presidente Riccardo Valentini: «Ho ricevuto una pioggia di complimenti»