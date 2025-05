Termina con l'ennesimo successo il campionato di Terza Categoria per la Csl Soccer. Al Gagliardini i leoni hanno sconfitto per 3-0 il Cellere. Ancora una prova di spessore per l'undici di Tommaso Valente, che, nonostante la promozione in Seconda Categoria sia ufficiale da settimane, voleva chiudere al meglio il proprio campionato, con il pomeriggio corredato da una festa proprio all'impianto del Dlf. In rete Carru, Sozio e Funari. I rossoblu terminano il loro cammino con 58 punti, frutto di 17 vittorie e sette pareggi. «In questo gruppo ci sono dei ragazzi eccezionali – afferma il presidente della Csl, Marco La Camera – si sono comportati in maniera professionale fino all'ultimo e ci tenevano a finire campionato da imbattuti. È un grosso risultato, volevo ringraziare sia la società, che il Dlf, che ci ha ospitato per tutta quanta la stagione con la prima squadra e la dirigenza del Civitavecchia Calcio, a cominciare da Patrizio Presutti, che ci ha dato disponibilità anche per la Juniores e qualche volta anche con la prima squadra ci siamo allenati. Mi sarebbe piaciuto festeggiare il nostro successo e quello del Civitavecchia, ma purtroppo non è stato possibile. Noi continueremo con i festeggiamenti ed intanto speriamo di trovare uno spazio anche per noi, visto che ne abbiamo fatte tante di richieste all'amministrazione comunale, sia a quella attuale che a quelle precedenti, e purtroppo non abbiamo avuto un riscontro positivo. Per noi è difficile andare avanti per via delle poche risorse economiche. Ad oggi abbiamo spese troppo grosse e ringrazio anche chi ci aiuta ad andare avanti». «È stato un anno fantastico per me – dichiara mister Tommaso Valente – il primo campionato vinto da allenatore. Sono due anni che ho cominciato questo percorso, ho dei ragazzi bravi forti educati e mi danno parecchia parecchie soddisfazioni. Penso che con due-tre acquisti possiamo fare bene anche l'anno prossimo. Sono molto orgoglioso. Stiamo già lavorando per il futuro. Finire il campionato senza perdere nemmeno una sconfitta non è facile, perché avere 33 ragazzi è un compito arduo, abbiamo giocato tutti perché abbiamo fatto esordire Marcello Puddu e Carlo Renzi. Ho giocatori che da 10 anni non giocavano a calcio, si sono rimessi in gioco e hanno dato grandi risposte e questa per me è la vittoria più grande». Festa anche al Luca Di Ianne, dove l’Evergreen ha terminato il campionato con un netto successo, vincendo per 4-0 contro la Maglianese. «All’andata avevamo perso per 2-0 – raccontano dall’Evergreen - tutt’altra musica questa volta, con i ragazzi di Mister Zampollini che partono fortissimo e mettono al meglio in pratica quell’idea di calcio ricercata fin dall’inizio e realizzata a tratti durante la stagione. Animobono parte largo sulla fascia nell’undici iniziale e la scelta dà i suoi frutti con il n.9 che porta in vantaggio l’Evergreen. La squadra continua nel macinare gioco ed azioni da rete e va a segno Paolini T. per il gol del raddoppio. Sulle ali dell’entusiasmo e della fiducia i gialloblù non si fermano e dilagano ancora con gli stessi protagonisti a timbrare il tabellino per le rispettive doppiette portando il parziale sul 4-0. Un primo tempo praticamente perfetto eccezion fatta per la rete ospite che parzialmente riapre il match. Nel secondo tempo tuttavia, i civitavecchiesi congelano il match e lo mettono in cassaforte fino al triplice fischio finale andando vicini a più riprese alla quinta rete. Arriva dunque una sonora vittoria nell’ultimo match casalingo che chiude una stagione che possiamo senza dubbio definire positiva con il quinto posto finale alla prima stagione di questo nuovo progetto che vede anche la conquista della Coppa Disciplina, traguardo che ci rende fieri ed orgogliosi. Adesso non è ancora tempo però di staccare la spina, anzi bisogna subito ricaricare le energie per la Coppa Lazio di categoria che ci vedrà impegnati ancora tra le mura di San Gordiano, ospite il Gallese per una partita davvero affascinante».

