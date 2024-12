Super risultato del forte pongista viterbese Crispino Mattioli nei campionati regionali umbri svoltisi a Terni nei giorni scorsi. Nella categoria B Mattioli era il numero 4 del tabellone, gruppo riservato agli atleti che avevano nella classifica generale dai 5500 agli 8000 punti. Nel girone di qualificazione Mattioli ha battuto Tetti dello Spoleto 3-0, D’Alessandris del Perugia 3-0 e Bevilacqua del Foligno per 3-1 classificandosi al primo posto del suo gruppo. Nel tabellone ad eliminazione diretta si è poi imposto per 3-1 sull’ arabo Flayseh dopo aver perso il primo set, ai quarti ha battuto per 3-1 il suo compagno di squadra Franco Burgo, sempre dopo un inizio in salita con l’avversario che aveva vinto il primo set. In semifinale avvincente la sfida contro Federico Montotti di Perugia vinta da Mattioli per 3-2 dopo aver rimontato dallo 0-1 e dall’1-2 sull’avversario. In finale la sfida con Walter Bastianalli del Marsciano, reduce da ben venti vittorie consecutive e contro il quale Mattioli che gioca con i colori del Campomaggiore Terni ha disputato una partita perfetta superando il quotato avversario per 3-0 con i parziali di 11-8, 11-7 e 11-6. Si è così laureato campione del gruppo B dopo una competizione giocata ad altissimi livelli.

