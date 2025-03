L’Under 16 del Crc/Url allenata da coach Neagos domenica scorsa ha portato a casa un match a senso unico.

I biancorossi hanno saputo interpretare un piano di gioco che ha portato alla vittoria con bonus e il risultato di 35 a 5 sui coetanei dell’Unione Sportivi Avezzanesi Rugby.

Coach Neagos al termine della partita commenta così l’incontro: «Al termine della prima giornata della coppa conference, possiamo dire di iniziare a toccare con mano i risultati della crescita dell’intero gruppo. Nonostante qualche errore individuale i ragazzi hanno dimostrato di saper tenere il possesso e garantire l’avanzamento del pallone. Atteggiamento positivo che ha permesso di dare vita a interessanti iniziative corali, mettendo in campo fasi di gioco che si sono distinte per l’avanzamento ed il tentativo di gioco sullo spazio. Hanno affrontato la difficoltà dopo aver subito metà, con la giusta risposta, ripartendo con la volontà di dimostrare che era stato solo un errore, marcando in poche azioni un ulteriore meta trasformata. Abbiamo buoni obiettivi da raggiungere per il finale di stagione, e sicuramente la positività della vittoria ci darà una mano ad affrontare gli allenamenti settimanali in vista dei prossimi match».

Mete: Compagnucci, Franchi, Storari, Luciano, Baffioni. Trasformazioni: 5 Pergolesi.

