Il Rugby Civitavecchia prosegue nel progetto linea verde e lo ribadisce anche quest’anno inserendo nel suo team giovanissimi talenti che si affacciano alla grande platea della serie A; il seme piantato da alcuni anni sta dando i frutti sperati. Questi ragazzi hanno avuto un’esperienza fuori dalle mura amiche grazie ad un accordo di collaborazione con le Fiamme Oro Rugby, dove grazie all’importante esperienza tecnico, tattica, sportiva e sociale sono cresciuti sotto ogni punto di vista. Questa la linea verde del Crc: Alessio Scotti, Danilo Battaglini, Federico Pizzabiocca, Malcom Mammì, Mattias Fiorentino, Rubens Kurtaj e Valerio Borgna. Si sono poi aggiunti i giovanissimi Matteo Robazza e Mattia Tremulo, anche loro per la prima volta in serie A. Dalle giovanili biancorosse piccoli giganti crescono, giocano, imparano e si divertono, dando linfa alla linea verde e lustro al Rugby Civitavecchia. Non può esistere nello sport del rugby un progetto che non rivolge lo sguardo al futuro. Il settore g del Crc rappresenta una fondamentale e imprescindibile risorsa, voglia di programmare con lungimiranza, dando una reale opportunità di crescita ai giovani del territorio. Crescere in un ambiente sano, coltivando i valori dello sport, accompagnati da educatori, allenatori , dirigenti e staff che seguono passo passo il percorso dei ragazzi, un percorso fatto di gioco, di principi saldi e di divertimento, sono il punto di partenza su cui costruire il domani del club del Moretti Della Marta.

Il Rugby Civitavecchia da sempre in prima fila per i giovani sportivi spera e vuole che alle leve della linea verde seguano tante altre promesse dalle giovanili della palla ovale del territorio e guardando la cantera biancorossa le premesse ci sono tutte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA