Ancora una sconfitta per il Rugby Civitavecchia che perde in casa contro l’Aquila.

I biancorossi hanno chiuso il primo tempo in leggero vantaggio per 7 a 6 sono rimasti sempre avanti fino al minuto 72, salvo poi farsi superare dagli ospiti e cedere le armi per 14-18. Da una semplice analisi il civitavecchia manca ancora di quella mentalità che più volte è stata richiamata nei periodi in cui si trova in difficoltà e la squadra non risponde agli stimoli che sono richiamati dalla panchina.

Certo è che due gialli ed un rosso, quelli presi dai biancorossi, sono troppi anche se i neroverdi hanno preso due gialli, significa quasi metà tempo in 14 uomini ed è un regalo troppo importante fatto agli aquilani.

Al termine un coach De Nisi amareggiato e deluso ha così commentato la partita del Moretti Della Marta: «La delusione è tanta giocare con due gialli e un rosso non è cosa semplice. In questo momento di amarezza preferisco non esprimermi ulteriormente ma semplicemente continuare ad allenare i miei ragazzi».

Gran lavoro attende lo staff biancorosso con la squadra si dovrà lavorare durante la settimana per mantenere alta la concentrazione sugli obiettivi di ciascuna partita. E’ necessario imparare a riconoscere e mantenere allenate le abilità mentali che concorrono alla performance sportiva attraverso attività sia individuali che di gruppo.

Prossimo appuntamento domenica 2 febbraio in trasferta a Firenze allo stadio Mario Lodigiani contro i temuti gigliati della Unione Rugby Firenze.

