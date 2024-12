Il direttore tecnico delle squadre giovanili del Civitavecchia Rugby Centumcellae Marian Neagos fa il punto sulla direzione tecnica delle giovanili biancorosse.

LO STATO ATTUALE. «Un avvio di stagione che sta dando ottimi segnali di crescita a livello generale di club - esordisce Neagos - partendo dal minirugby che ha messo in campo prestazioni interessanti nei primi raggruppamenti di stagione. Con un settore giovanile che grazie alla stretta collaborazione con l’Url riesce a mettere in campo una squadra Under 14 con un ricco numero di partecipanti, dove già si evidenziano ottime individualità che messe a disposizione del collettivo possono dare ottimi risultati futuri. L’Under 16 dopo aver affrontato il barrage disputando cinque partite consecutive per l'accesso al campionato Elite si qualifica tra le favorite del girone Interregionale Lazio Abruzzo livello 2, risultato che testimonia una buona crescita dell'intero gruppo, confermata anche anche dalla convocazione di 8 giocatori al raduno atleti Under 16 Area Nord del Progetto Sviluppo Regionale».

LE ATTIVITÀ. «Con gli staff che seguono le diverse categorie - continua Neagos - stiamo già iniziando a progettare la seconda fase della stagione, dove stiamo studiando per i giovanissimi la partecipazione a diversi tornei anche fuori regione. Mentre per le Juniores stiamo investendo molto tempo sia nella formazione tecnico tattica dei giocatori iniziando a sfruttare a pieno lo strumento fondamentale della videoanalisi messo a disposizione dalla società, sia curando insieme allo staff la proposta tecnica in modo da garantire il giusto equilibrio tra fase instruente volume e intensità».

IL RECLUTAMENTO. Da ormai più di sei settimane stiamo lavorando all’interno delle scuole, grazie al nuovo progetto scolastico ideato sia per insegnare ai ragazzi alcune delle regole chiave del nostro sport grazie a una proposta tecnica studiata e basata su esercizi di cooperazione e collaborazione. Il “Progetto scuola del Crc del Liceo Galilei” include oltre 70 ragazzi al campo per una giornata di rugby L’attività porta all’interno dell'ente scolastico uno sport che ha tra i valori fondamentali lo spirito di squadra, insegna agli adulti del futuro a condividere un percorso di crescita basato sul rispetto e supporto, per il compagno, per l’avversario e per tutte le figure che orbitano intorno all’ambiente sportivo. Senza nessun tipo di discriminazione, incoraggiando comportamenti solidali nel confronto degli altri e che già è strumento di lotta contro il bullismo. Una disciplina con possiede nel background diversi anni d’esperienza a disposizione e in collaborazione con l’ente scolastico in progetti sociali, di formazione e di promozione sportiva. Questa solida e interessante programmazione ha riscosso un ottimo successo, riuscendo ad attirare l’attenzione e far iniziare la collaborazione con ben 6 istituti scolastici di Civitavecchia e circondario per questo primo ciclo di lavoro che va da ottobre a dicembre».

IL FUTURO DELLE GIOVANILI. Sicuramente con l’inizio della primavera potremmo già iniziare a cogliere i primi risultati di questo intenso lavoro, grazie alle numerose novità inserite ma soprattutto grazie al lavoro di tutto lo staff tecnico, della dirigenza, e al folto gruppo di sostenitori, con i quali abbiamo obiettivi esigenti di crescita e sviluppo».

