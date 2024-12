Nel vibrante scenario dello “Stadium Enrico Chersoni” di Prato, la seconda corazzata della serie A di Rugby girone 3, i Cavalieri Union Prato Sesto, ha trionfato in maniera netta contro il Rugby Civitavecchia con un punteggio di 40 a 17.

Il Prato si è rivelato essere una forza irrefrenabile, già dimostrando la sua supremazia fin dalle prime battute del match.

Le mete rossoazzurroverdi al 10°, 11° e 17° minuto del primo tempo, tutte trasformate, hanno catapultato il Prato in vantaggio con un formidabile 17-0.

Il Civitavecchia ha incappato in un momento critico al 21° minuto, quando l'infrazione di Vella ha portato a un cartellino giallo, lasciando i laziali in inferiorità numerica.

Il Prato ha approfittato della situazione, mettendo a segno altre due mete al 23° e 29° minuto, portandosi inesorabilmente sul 33 a 0.

Nonostante i tentativi di rimonta, il Civitavecchia ha continuato a commettere fallo, con Asoli che ha ricevuto un giallo al 31° minuto.

Ancora una volta in superiorità numerica, il Prato ha segnato al 34° minuto, chiudendo il primo tempo con un impressionante 40-0.

Il secondo tempo ha visto una reazione decisa da parte del Civitavecchia, che ha segnato la sua prima meta al 19° minuto con Duca, portando il punteggio a 40-5.

Nonostante il giallo per Giannassi al 7° della ripresa, i laziali hanno continuato a lottare, segnando nuovamente al 39° con Tremulo, anche se la trasformazione è sfumata.

La terza meta del Civitavecchia al 49° minuto del secondo tempo con Asoli, trasformata da Tremulo, ha fissato il punteggio finale a 40-17 a favore del Prato.

Il Cavalieri Union Prato Sesto ha dimostrato la sua superiorità nel primo tempo, accumulando un vantaggio che il Civitavecchia non è riuscito a ribaltare.

Sebbene la squadra laziale abbia mostrato una notevole reazione nel secondo tempo, è risultata troppo tardiva per influenzare il risultato finale.

Il Rugby Civitavecchia ora dovrà concentrarsi sulla prossima sfida, in programma il 3 marzo al Moretti Della Marta contro La Polisportiva Paganica Rugby.

Sarà cruciale per la squadra laziali stringere i ranghi, sia a livello psicologico che in campo, per trovare nuovamente la forma vincente e guadagnare punti preziosi in classifica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA