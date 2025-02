Prosegue la stagione del Civitavecchia Rugby Centumcellae con la trasferta in toscana domani pomeriggio alle ore 14.30 contro l’Unione Rugby Firenze. Il team biancorosso sta vivendo una stagione altalenante, come evidenziato dall’ultima partita contro L’Aquila , tenutasi domenica scorsa al Moretti della Marta. La squadra civitavecchiese ha subìto la seconda sconfitta dell’anno, questa volta con un punteggio di 18-14, rimanendo così al quarto posto in classifica. Nonostante la sconfitta i civitavecchiesi sono riusciti a guadagnare un punto di bonus difensivo, ma ciò non è stato sufficiente per migliorare la loro posizione in classifica. Un loop negativo che deve essere migliorato. «La squadra - spiega coach Mauro Tronca - è in forte difficoltà sicuramente per alcune carenze nell’organico ma principalmente per una questione di sfiducia nei propri mezzi che sono alti. Dovrà essere bravo Umberto (De Nisi, ndr) a far capire ai giocatori che la strada che stanno percorrendo è quella giusta coinvolgendo ancora di più i ragazzi con più esperienza affinché riescano a trasmettere a tutto il gruppo fiducia nei propri mezzi. Sono convinto che già a Firenze si vedrà una prestazione di livello perché questa è una buonissima squadra».

Guardando al futuro, il Civitavecchia Rugby Centumcellae si trova di fronte a una situazione delicata. Con molte partite ancora da giocare, è fondamentale che la squadra trovi il modo di invertire questa tendenza negativa e migliorare le proprie prestazioni. La prossima sfida, come detto, sarà una partita fuori casa in toscana contro l’Unione Rugby Firenze, un incontro che potrebbe essere determinante per dare una svolta alla stagione e iniziare a scalare la classifica. Dunque, la compagine civitavecchiese si trova in una posizione difficile, ma con determinazione, spirito di squadra e una strategia rinnovata, ha ancora la possibilità di trasformare questa stagione in un successo. La partita contro i gigliati sarà un momento decisivo per capire se la squadra è in grado di cambiare marcia e iniziare ad ottenere risultati positivi.

