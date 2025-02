QUI UNDER 12. Si è svolto domenica al “Moretti della Marta” il raggruppamento a Civitavecchia delle Under 12 laziali. Ovviamente presente la formazione biancorossa, che ha sfornato una buona prestazione, anche se il team biancorosso si aspettava qualcosa in più dal punto di vista difensivo. Ma il gruppo nell’ultimo periodo a causa delle malattie varie invernali non è riuscito a lavorare al completo.

«Si sono viste ottime individualità, specialmente nelle prime tre partite - afferma coach Maddaloni - i ragazzi sono stati molto performanti e ordinati, poi l'assenza di sostituzioni si è fatta sentire. Come sempre prendiamo spunto su cosa migliorare, sia nel collettivo che nell'individuale. Cerchiamo di spronare sempre i nostri ragazzi a fare di più e a non mollare mai fino l'ultimo secondo».

Il tabellino recita 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

I biancorossi dell'Under 12 in azione

QUI UNDER 14. I leoncini dell’Under 14 Crc/Url vincono contro i pari età dell’Ostia per 59-36. Prestazione esaltante per il bel risultato. Al “Moretti della Marta” i biancorossi hanno riassaporato il dolce sapore della vittoria. Dopo due sconfitte contro due avversari ostici, organizzati e veloci della scorsa settimana, i ragazzi hanno fatto tesoro degli errori commessi nelle precedenti partite, dimostrando una maturità intellettuale e sportiva di alto livello, una comprensione del gioco di tutto rispetto. La compagine del Crc/Url si è confrontata con la forte squadra dei “cinghiali” dell’Ostia Rugby. Squadra che ha fatto sudare i civitavecchiesi, ma gli allenamenti settimanali, la costanza atletica e le riflessioni degli allenatori, di cui i ragazzi hanno fatto tesoro, ha reso la partita divertente, entusiasmante e combattuta, dando la soddisfazione della vittoria biancorossa.

«D a rivedere la fase difensiva - spiega coach Gargiullo - buone le individualità in attacco da parte del gruppo. Riscontro positivo il numero dei ragazzi, ben 25 presenti che hanno giocato e hanno portato alla vittoria la squadra. Adesso bisogna fare il passo verso l'alto e spingersi ancora oltre sull’atteggiamento con la volontà di sacrificio nel giocare. Bravi i miei ragazzi, continuiamo a ruggire. Avanti tutta».

