Una sfida casalinga importante per mettere a punto tutti i progressi compiuti nelle settimane precedenti e raccogliere una bella vittoria.

Avversario al “Moretti della Marta”, il Rugby Napoli Afragola, rivale roccioso che arriverà presso l'impianto di San Gordiano per provare a fare lo scherzetto ai biancorossi. I quali dal canto loro hanno tutta l'intenzione di sfruttare al meglio il fattore interno, anche per rilanciare le proprie quotazioni in classifica in questo segmento finale di stagione.

Una settimana fa, sempre al Moretti della Marta di fronte alla Capitolina, si sono visti alcuni segnali importanti da parte della squadra, progressi dal punto di vista difensivo e dei placcaggi, ma non solo. Le fasi iniziali del Rugby Civitavecchia sembrano più determinate, l'approccio alla gara è migliorato e le statistiche stanno li a dimostrarlo.

Tutti elementi però che lo staff tecnico si aspetta di confermare al termine della partita di domenica. I campani rappresentano un avversario molto fisico, che cercherà di partire con l'acceleratore per mettere pressione al rivale di turno.

I civitavecchiesi hanno però la chance di approfittare del fattore casalingo e di una forma fisica che può considerarsi molto buona, viste le ultime brillanti uscite. Si gioca alle 15.30 al Moretti della Marta. Arbitra Mauro Alberto Pellegrino. Gli assistenti saranno Claudio Castagnoli e Daniele Biagioni.

