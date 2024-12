Esordio positivo per il Civitavecchia Rugby Centumcellae nel campionato di Serie A. I biancorossi hanno violato il campo de L’Aquila per 33-31, consentendo così al direttore Marian Neagos di cominciare nella maniera migliore la sua esperienza a Civitavecchia. Una vittoria non netta nel punteggio, ma comunque il Crc è riuscito a mettere in tasca il punto di bonus, grazie alle cinque mete realizzate, cosa che gli consentirà di presentarsi nella forma migliore all’esordio casalingo di domenica contro il Firenze.

«Due squadre coriacee si sono date battaglia - fanno sapere i dirigenti del Crc - è stata una prima di campionato di rugby all’altezza dei nomi che si portano dietro i club, dove lo stadio era full. Parla da solo il punteggio finale anche se a 20 minuti dal termine la partita era in mano ai biancorossi che conducevano per 33-17. Da quel momento si facevano sotto gli aquilani lanciatissimi alla rimonta ma che alla fine si arrenava a 33-31».

«Torniamo dall’Aquila - affermano dallo staff tecnico - con quelle consapevolezze che sapevamo, non tanto dal punto di vista del risultato ma dall’atteggiamento. Le previsioni hanno confermato quanto già sapevamo. l’Aquila è una squadra che non molla mai. I nostri ragazzi sono stati granitici non mollando mai dal punto di vista difensivo. Scontri durissimi dove ci siamo fatti sempre trovare preparati. Alcuni episodi ci hanno messo in condizioni difficili fino all’ultimo momento, due espulsioni temporanee e due mete tecniche. La squadra ha dimostrato di essere avanti dal punto di vista della coesione e del carattere del gruppo. Abbiamo molta fiducia sia nel gruppo che dei singoli avendo grande sacrificio e applicazione tecnica. Volevamo delle risposte e sono venute. Giriamo pagina e guardiamo la prossima partita fiduciosi. Oggi festeggiamo, ma siamo pronti da martedì per preparare la prossima con il Firenze per la prima in casa al Moretti della Marta. Unico punto negativo la disciplina su cui lavoreremo questa settimana per i numerosi falli compiuti».

