Un Civitavecchia in terra propria, al Moretti della Marta, riprende il cammino con positività vincendo e dimostrando che ancora è vivo per il campionato di Serie A di rugby. Il risultato finale contro la Primavera è 37-16. La partita inizia a ritmi bassi, c’è sicuramente del timore nella testa dei biancorossi, si devono evitare errori di gioco con i gialloblu. Il primo tempo dopo un alternarsi di punteggio termina 16-8 per i civitavecchiesi. La mischia dei biancorossi è stata all’altezza della situazione conquistando palloni su palloni mettendo del sacrificio nel gioco riuscendo ad avere il dominio della palla ovale. Il Crc nella ripresa con altre tre mete assesta il risultato, cogliendo anche il punto di bonus. Insomma, un Civitavecchia Rugby Centumcellae risvegliato dal torpore delle ultime partite, nonostante sia stato falloso con ben due gialli vicino al fischio finale.

COACH DE NISI A FINE PARTITA. «Oggi ho visto una bella squadra coesa, grintosa, unita e fiduciosa - commenta soddisfatto l’allenatore - abbiamo tanto da fare ma insieme lavoreremo sodo. Il contributo di ogni giocatore in campo è stato fondamentale per realizzare questa importante vittoria che ci regala un sorriso dopo momenti difficili. Un grazie al sedicesimo uomo in campo: sentiamo forte il loro affetto ogni partita».

Il premio Amar Kudin per il man of the match è andato a Bautista Perotti.

Bautista Perotti man of the match: a lui il premio “Amar Kudin”

©RIPRODUZIONE RISERVATA