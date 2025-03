I biancorossi viaggiano ormai in acque tranquille dal punto di vista matematico, domenica 30 marzo fuori delle mura amiche se la vedranno contro un Primavera affamato di punti. I gialloblu sono penultimi a pari punti con il napoli e se la stanno giocando per la retrocessione quindi giocheranno molto agguerriti e pieni di voglia di vincere. Il Civitavecchia dovrà confermare il buon gioco sia mentale che fisico-atletico espresso nell’ultima partita disputata domenica scorsa contro i partenopei. A tre giornate dal termine il Civitavecchia cerca conferme del suo campionato dove ci sono stati molti alti e bassi con alternativamente delle partite di alto livello ed altre di basso. Insomma si prospetta come una partita combattuta e con ambedue i roster che vorranno portare nella classifica il maggior numero di punti possibili. Coache De Nisi prospetta così la partita contro i gialloblu: «Domenica alla primavera sarà una partita vera un inferno un vero derby. Incontriamo una squadra ferita ma soprattutto alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. Personalmente non sottovaluto l’avversario anzi ho grande stima e rispetto conosco l’allenatore e credo farà di tutto per tenere la propria squadra in serie A. Restando su di noi abbiamo sì archiviato la Salvezza ma vorrei replicare la prestazione dí domenica in termini di aggressività e di stile di gioco. Testa bassa ed umiltà al termine degli 80 minuti il campo sancirà come sempre il suo verdetto».

Il Rugby Civitavecchia vuole confermare i progressi emersi nella ultima uscita e cerca punti preziosi nello scontro a Roma contro il Primavera Rugby. Fischio d’inizio alle 15.30 agli impianti di Tor di Quinto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA