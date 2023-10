Si gioca per la quarta giornata di campionato alle 14.30 al Moretti Della Marta, con il Rugby Civitavecchia che sfida il Cavalieri Union Prato; altro mach importante per le ambizioni dei biancorossi.

Domenica scorsa il Crc ha sconfessato la difficoltà ad emergere ed essere apprezzato per il suo giocare ed ottenere punti per la classifica andando a vincere a Roma nel campo della Primavera.

I ragazzi biancorossi con il supporto della parte tecnica hanno raccolto quanto di buono fatto sino ad oggi ottenendo il massimo punteggio ossia i cinque punti ed hanno allungato nella classifica del girone 3 della serie A di Rugby.

Ha funzionato al meglio la mischia, l’attacco e la difesa, cosa necessità di migliore attenzione, i falli che si sono commessi in particolare zone del campo e che hanno dato molti punti al roster avversario dando speranze per il ritorno in partita e quindi la mentalità per lottare al team avversario.

Lo staff da tempo sta lavorando su questo tema e sembra che gia dalla partita scorsa e da questa ultima tale impegno ha dato risultati.

La settimana al Moretti della Marta è trascorsa con maggiore ottimismo ed in particolare consapevolezza che il roster ha molte potenzialità e che se utilizzate danno ottimi frutti.

Concentrazione, che si deve mantenere attiva per tutta la gara, audacia, costanza ed impegno, lo sportivo, in procinto di una gara, sa benissimo che l’allenamento è necessario e fondamentale per rafforzare questi obiettivi.

Lo sport del rugby, inoltre, richiede notevole sacrificio e, per tener duro di fronte alla fatica ed ai sacrifici la pratica sportiva è indispensabile e occorre una notevole forza di volontà; lo sport della palla ovale, soprattutto se praticato ad un certo livello, è condizionato da stress, ansia, rabbia e l’atleta deve essere in grado di fronteggiare la pressione emotiva e le emozioni disfunzionali che si associano alla gara ed ai giorni che la precedono.

