La presentazione ufficiale della Coser Nuoto è stata un bel successo, con il cineteatro Buonarroti completamente esaurito e una sala colma di entusiasmo a fare da cornice a una mattinata intensa, ricca di contenuti, emozioni e partecipazione. Un evento che ha celebrato non solo i risultati sportivi, ma anche i valori e l’identità di una società che rappresenta da decenni un punto di riferimento per il nuoto cittadino e nazionale.

Presenti atleti di tutte le categorie, tecnici, dirigenti, famiglie e sponsor, a partire dal main sponsor Conad, rappresentato da Ivano Iacomelli. Ampia e significativa anche la partecipazione istituzionale, con il sindaco Marco Piendibene, protagonista di un intervento sentito e articolato, il delegato allo Sport Patrizio Pacifico, il presidente del consiglio comunale Marco Di Gennaro e i consiglieri di Csp Paola Rita Stella e Alessio Gatti. Il primo cittadino ha sottolineato come il 2026 rappresenterà un anno chiave per l’impiantistica sportiva e per i traffici del porto, evidenziando il dialogo avviato con il Comune di Genova sulle tematiche legate ai crocieristi e alle tassazioni, ribadendo l’importanza dello sport come motore di crescita per il territorio.

Sul palco i presidenti Cesare Muzi e Fabio De Santis hanno ripercorso i successi della Coser, tra passato, presente e futuro, rimarcando la centralità del vivaio e la capacità della società di rinnovarsi mantenendo standard di eccellenza. Spazio anche al settore Special Olympics, con la salita sul palco degli atleti e il riconoscimento a Cristian Cropani e a Marco Marras, responsabile safeguarding, in uno dei momenti più intensi della mattinata.

Nonostante l’assenza forzata, è stato ricordato Damiano Lestingi, impossibilitato a partecipare perché impegnato nel viaggio della fiamma olimpica: un omaggio carico di significato a un atleta simbolo della Coser, forte di 35 titoli italiani assoluti e di una carriera internazionale culminata con la semifinale olimpica a Pechino 2008, che ha suscitato commozione e lunghi applausi.

Grande attenzione è stata riservata ai protagonisti della stagione agonistica. Riflettori puntati su Luca Mencarini, campione mondiale juniores nei 200 dorso con record del mondo, premiato anche con un prestigioso riconoscimento alla carriera. Ovazione speciale per Lorenzo Ballarati, reduce dai due argenti conquistati a Riccione ai Campionati Italiani Invernali, oltre al titolo europeo juniores e all’argento mondiale nei 50 e 100 stile libero. Applausi convinti anche per Asia Ricci, più volte finalista agli Assoluti, per Viola Ricci, finalista europea juniores nei 200 dorso, e per Daniele Fiorelli, vincitore dell’EYOF nei 100 stile e plurimedagliato in staffetta.

La cerimonia è proseguita con le premiazioni di Flavio Argiolas e Matilde Petronilli, finalisti ai tricolori di categoria, degli Esordienti B e A e del settore del nuoto artistico, guidato dalle allenatrici Elisa Sannino ed Eleonora Lanari. Chiusura dedicata ai Master, con gli atleti medagliati ai Regionali 2025. Una mattinata scandita anche da attimi di emozione e commozione, che ha confermato la Coser Nuoto come eccellenza sportiva e patrimonio condiviso della città.

@RIPRODUZIONE RISERVATA