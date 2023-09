Un pomeriggio ricchissimo di spunti per la Coser, nell’evento che si è svolto nella magnifica cornice di Villa Rosy, per presentare la nuova stagione e celebrare la scorsa. Tante le novità annunciate dalla società dei presidenti Cesare Muzi e Antonio Parisi. Innanzitutto una novità molto importante, con la presentazione del nuovo, che accompagnerà il movimento gialloblu verso il futuro. Molto semplicemente, minimalista, con la data di fondazione ben impressa, ovvero il 1985, e l’immagine stilizzata del Forte Michelangelo, per rappresentare l’attaccamento della società alla città di Civitavecchia, con uno dei simboli più belli, ovvero la sua fortezza, nella sua maestosità. Inoltre è stato anche annunciato che Damiano Lestingi, nome che non ha bisogno di presentazione e che ora è impegnato nel gruppo organizzativo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sarà il nuovo presidente onorario della Coser. Presenti anche molte personalità che hanno voluto celebrare il lavoro sempre più proficuo e sempre più importante della Coser, come il sindaco Ernesto Tedesco, il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli, l'assessore al Bilancio, Francesco Serpa, il consigliere comunale Vincenzo Palombo, il presidente della Compagnia Portuale, Patrizio Scilipoti, che ha anche omaggiato Lorenzo Ballarati e Fabio De Santis con un regalo graditissimo, e gli imprenditori e sponsor della Coser, Ivano Iacomelli e Roberto Serafini. Molti di loro hanno anche ricordato aneddoti legati alla loro vicinanza con la Coser, visto che hanno iniziato a nuotare e poi a formarsi sportivamente presso le piscine di via Maratona e dello sport Garden. Tanti anche gli amici, come il giornalista Massimo Ciccognani, i genitori, i parenti dei ragazzi e semplici sostenitori che hanno voluto seguire l’evento, tanto che le numerose sedie non sono bastate e qualcuno, purtroppo, è dovuto rimanere in piedi. Nel corso dell’evento sono stati premiati i numerosi giovani nuotatori del mondo Coser e Coser Aniene, premiati delle autorità che sono intervenute a Villa Rosy. Guest star Lorenzo Ballarati, che tanto ha fatto esultare Civitavecchia agli scorsi Europei e Mondiali Juniores, e il suo allenatore Fabio De Santis, emozionati e quasi commosso per il calore da parte di tutti, sia autorità che gente comune, con tanti ragazzi che hanno voluto scattarsi un selfie con il loro “Lollo”. Premiata, inoltre, anche lunga schiera di giovanissimi tritoni e ondine della Coser, con le squadre Coser Aniene, Esordienti A e Esordienti B, con i loro allenatori Fabio De Santis, Enrico Rovetto, Simone De Francesco e Francesco Arcadi. Le foto sono state realizzate da Sabrina Delogu.

Esordienti B: Andrea Bertoni, Tommaso Capuani, Leonardo Cattai, Alessandro Cicogna, Lorenzo Corti, Orlando Corti, Ginevra D’Antini, Angelica De Rosa, Linda Di Carli, Vincenzo Di Fatta, Alessio Di Gennaro, Annaclara Di Guida, Irene Grassi, Francesco Iacurto, Andrea Latino, Sofi Lorenzoni, Matilde Maddaloni, Sofia Mosconi, Andrea Riccetti, Tommaso Rocchetti, Flavia Ziloni.

Esordienti A: Nina Castagnari, Anna Cabras, Danilo Cavalli, Penelope Di Guida, Giorgia Fasano, Anastasia Feoli, Luna Lorenzoni, Lorenzo Maria, Leonardo Melis, Giordano Pacini, Eleonora Pietranelli, Sara Poggi, Maria Vittoria Ricci, Tommaso Romani, Flavia Rovetto, Giordano Salvai, Stefano Scotti, Dionisa Tahiri.

Coser Aniene: Patrizio Aleandri, Eleonora Antonucci, Flavio Argiolas, Lorenzo Ballarati, Serena Bernacchini, Noemi Buonincontro, Manuel Calvano, Lorenzo Carpegna, Vittoria Cattai, Daniele Ceccarelli, Morgan Cinelli, Alice Colasanti, Elettra Corti, Federico D’Ambrosi, Virginia Erriu, Ginevra Erriu, Alice Finori, Daniele Fiorelli, Sofia Grassi, Giulia Mari, Damiano Melis, Angelo Palombo, Lorenzo Pelo, Matilde Petronilli, Emma Petronilli, Stella Petronilli, Aurora Pipponzi, Asia Ricci, Viola Ricci, Tiziano Scala, Pierluigi Serpente, Alessandro Spinelli, Alessia Stoleri, Giulia Traversi.

