Domenica di gare per gli Esordienti della Coser Conad, che hanno preso parte alle finali del Trofeo Lanzi al centro federale di Pietralata a Roma. Doppio oro per Alessio di Gennaro e per Tommaso Rocchetti, rispettivamente nei 200 stile e 200 misti e nei 100 delfino e 100 stile. Un oro e un argento per Luna Lorenzoni nei 100 stile e nei 200 stile, argento per Angelica De Rosa nei 200 stile e un quarto posto nei 100 stile, terzo posto per Sofi Lorenzoni nei 200 stile libero e nono posto nei 100 delfino, diciassettesimo Danilo Cavalli nei 100 stile, Maria Vittoria Ricci decima dei 100 rana e nona dei 200 misti, Eleonora Pietrarelli undicesima nei 100 rana e decima nei 200 misti, Irene Grassi sesta nei 200 stile e quattordicesima nei 100, Anna Clara Di Guida nona nei 200 stile, decima Ginevra D’Antini nei 200 stile, Flavia Finori sesta nei 50 stile e decima nei 100, Andrea Latino nono nei 100 stile, Alessandro Cicogna quindicesimo nel 100 e nei 200 stile, quattordicesimo Tommaso Capuani nei 100 dorso, Lorenzo Corti quinti nei 100 rana e decimo nei 200 misti, Leonardo Cattai quinto nei 100 stile libero, Mattia Pepe quarto nei 50 stile e sesto nei 100, Alessio Rovetto tredicesimo nei 50 dorso, presente anche Orlando Corti nella gara dei 100 rana. Hanno preso poi parte alla finale delle staffette 4x 50 stile maschi Alessio di Gennaro, Danilo Cavalli, Andrea Latino, Tommaso Rocchetti e alla 4x50 mista Alessio di Gennaro, Lorenzo Corti, Tommaso Rocchetti e Danilo Cavalli. Tra le femmine nella 4x50 stile hanno gareggiato per Luna Lorenzoni, Angelica De rosa, Sofi Lorenzoni, Eleonora Pietrarelli e nella 4x50 mista Luna Lorenzoni, Eleonora Pietrarelli, Maria Vittoria Ricci, Angelica De Rosa. Grazie alle grandi prestazioni di tutta la squadra la società gialloblu si è piazzata quinta tra tutte le squadre partecipanti. «Bravi tutti i ragazzi e gli allenatori che li seguono», dichiarano dalla Coser.

