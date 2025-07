Al fine di promuovere la disciplina sportiva del canottaggio a sedile fisso e le tradizioni cittadine, perché tale disciplina trova la sua massima espressione localmente nel tradizionale Palio Marinaro di Santa Fermina, la Lega Navale e la Mare Nostrum 2000 anche quest’anno hanno attivato fino al 9 agosto presso la sede della Lega Navale un corso di formazione gratuito, indirizzato a ragazze/i Junior di età compresa da 14 a 18 anni.

Previa prova pratica, l'organizzazione - a insindacabile giudizio - potrà prendere in considerazione anche richiedenti di età inferiore ai 14 anni ma mai sotto i 12 anni, e Senior con età superiore ai 19 anni. Il Corso sarà seguito da un istruttore della Mare Nostrum 2000, certificato CSI, seguendo il manuale di voga che sarà consegnato ai partecipanti. Il Corso prevede lezioni teoriche e pratiche su imbarcazione di proprietà della Mare Nostrum 2000 utilizzata per le gare del Palio Marinaro. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì prevalentemente di mattina dalle ore 9 alle ore 12. Sulla base delle richieste potrà essere preso in considerazione anche un orario pomeridiano dalle ore 18 alle ore 20,00.

Sono aperte le iscrizioni al fine di partecipare al suddetto corso i richiedenti dovranno: 1) sottoscrivere apposito modulo di iscrizione che prevede per i minori la firma del genitore; 2) consegnare un certificato medico di sana e robusta costituzione; 3) ai fini assicurativi effettuare il tesseramento presso il CSI (Ente di Promozione Sportiva) al quale la Mare Nostrum 2000 è affiliata, al costo di 10 euro che sarà a carico del richiedente l'iscrizione. Per informazioni ed iscrizioni pregasi rivolgersi alla Segreteria della Lega Navale inviando una e-mail a: scuolavelacv@gmail.com oppure telefonare al 328 4467272.

