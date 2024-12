Finisce 2- 2 la gara del Ladispoli Women a Frascati, che in Coppa Lazio coglie un pareggio prezioso dopo una bella prestazione. Assab e Nardelli sono le autrici dei gol che hanno consentito alla formazione dalla presidente Fioravanti di confermarsi tra le migliori del girone. Mercoledì arriva il Tivoli al Sale, un pari permetterebbe al Ladispoli di passare il turno. Nella gara di Frascati si è vista una squadra in salute, che ha colpito tre pali. Una gara giocata bene, a ritmi elevati, ed il pareggio finale è stretto rispetto a quello che si è visto in campo. Per Martina Assab, quello di domenica, è stato il gol numero 100 con la maglia del Ladispoli. Una grande soddisfazione per la giovane attaccante rossoblu, che raggiunge un importante traguardo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA