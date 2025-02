La Comal Civitavecchia Volley ha vinto ancora una volta per 3-0 sul parquet dell’Antares. Appena un mese fa le rossonere prevalsero nettamente nel big match della prima giornata di ritorno ed ora lo hanno rifatto nuovamente per l’andata della semifinale di Coppa Lazio di serie C. Un percorso sensazionale quello delle ragazze allenate da Alessio Pignatelli, che hanno dimostrato il loro valore contro una delle più autorevoli candidate del girone B a raggiungere i piazzamenti migliori in vista dei playoff. Il primo set è stato il più difficile per Guidozzi e compagne, che hanno dovuto combattere fino all’ultimo pallone per evitare il guizzo gialloblu. Ma, al primo cambio di metà campo, le civitavecchiesi hanno capito cosa dovevano fare per rendere più snello l’incontro e così è stato, con il secondo e il terzo parziale che sono stati chiaramente a loro favore, in quella che è diventata la 17esima vittoria consecutiva stagionale, a questo punto, tra campionato e Coppa. Le prospettive e le attese per un’annata che possa diventare speciale e regalare qualcosa di veramente grosso per la Comal, ci sono tutte. Magari dalle parti del Marconi faranno gli scongiuri, ma non si può nemmeno evitare di dire la verità, rispettando gli impegni e i sacrifici che le ragazze ci stanno mettendo. Venerdì sera si tornerà a giocare contro l’Antares per il match di ritorno, in programma alle 20 alla palestra di via Ciro Corradetti. Basterà vincere un set alle rossonere per aprirsi definitivamente le porte della finale. E la Comal scenderà in campo anche sabato, sempre in casa, per l’incontro con Cosmos Latina, ultima in classifica con zero punti, nel quale coach Pignatelli potrebbe dare spazio anche alle ragazze più giovani.