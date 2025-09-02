PHOTO
Foto 100 ASA-Santa Marinella
La Lnd Lazio ha stabilito gli abbinamenti per il primo turno dei tabelloni della Coppa Italia regionale. In Eccellenza il Civitavecchia dovrà affrontare il Tor Sapienza. L’andata si disputerà mercoledì 10 settembre nella Capitale, mentre l’incontro di ritorno è previsto per il 24 settembre al Tamagnini. In Promozione ancora un derby per il Cerveteri, che si batterà contro il Santa Marinella, in un “anticipo” del campionato.
Per quanto riguarda il Ladispoli, l’avversario sarà il Real Tirreno, mentre il Tolfa dovrà superare l’Urbetevere.
In Eccellenza andata il 10 settembre, mentre in Promozione si giocherà domenica. A brevissimo la Lnd Lazio sorteggerà chi giocherà in casa le gare di andata e di ritorno per la Promozione.
