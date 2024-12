Dopo una partenza non proprio in quarta, il Tolfa di mister Macaluso è chiamato al primo squillo della stagione. In campionato la formazione collinare sta trovando qualche resistenza in più rispetto al previsto e la Coppa Italia può servire a sbloccare una squadra dalle grandi potenzialità.

Alle 18 i biancorossi saranno ospiti del JFC Civita Castellana nel ritorno dei 32esimi di Coppa.

Si riparte dall’1-1 dell’andata, maturato tra le mura dello stadio Felice Scoponi; la missione è difficile ma non certo impossibile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA