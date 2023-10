Dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 di 15 giorni fa allo Scoponi, alle 15.30 Borgo Palidoro e Tolfa sul campo Le Muracciole di Fiumicino/Aranova tornano a sfidarsi nella gara di ritorno valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Promozione.

Per i collinari l'imperativo è assolutamente quello di vincere. Per due anni consecutivi il Tolfa ha raggiunto la semifinale e tutte e due le volte ha perso quindi i biancorossi vogliono assolutamente ottenere la qualificazione. Certo non sarà un'impresa facile, ma si può stare certi che il team dei pupilli di patron Alessio Vannicola ce la metterà davvero tutta per portare a casa la vittoria e il pass per la fase successiva.

Mister Roberto Macaluso confida nel recupero di Superchi. «Giocheremo sicuramente con un 11 molto vicino alla squadra titolare - spiega il presidente onorario, Giuseppe Marrocchi - Pasquini dovrebbe scendere in campo fin dal primo minuto da titolare quasi sicuramente con Pomponi e Moretti davanti e con Roccisano e Salvato come coppia centrale».

«Per ottenere la qualificazione per noi del Tolfa c'è un solo risultato utile: la vittoria - spiega il tecnico biancorosso Roberto Macaluso - cerchiamo di sistemare il primo tempo della partita che abbiamo sbagliato all’andata e naturalmente la volontà e l’obiettivo per tutti è di vincere la partita e di passare il turno, fino all'ultimo non deciderò il primo undici che schiererò all'inizio. Dobbiamo valutare bene la situazione di chi rientra, di chi è indisponibile e le conzioni di chi ha giocato domenica».

