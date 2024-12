Si interrompe il cammino degli Snipers VR3 nella Coppa Italia di serie C. Domenica in quel di Empoli, in occasione del concentramento di semifinale nazionale, i civitavecchiesi sono stati sconfitti con un netto 9-0 dai Corsari Riccione, formazione capolista del girone C e poi vincitore del raggruppamento.

Dopo un primo tempo in cui i VR3, seppur con sofferenza, hanno resistito agli attacchi dei romagnoli, nella ripresa i Corsari hanno trovato la via del gol con più facilità. Nel finale le reti che hanno arrotondato il passivo per gli Snipers.

«Il Riccione si è dimostrato più forte della nostra seconda squadra - afferma il presidente Valentini - e quindi non rimane che fargli i complimenti. La nostra era una formazione giovanissima e questi match sono senz’altro utili per consentire loro di fare esperienza contro compagini valide quali il Riccione. Ora ci rituffiamo nel campionato con il solito spirito di costruttività e crescita del futuro».

I presenti: Francesca Borgi, Riccardo Valentini, Samuele D'Angelo, Mattia Cesarini, Daniele Ceccotti, Davide Ceccotti, Michele Orlando, Alessandro Bruzzese. Allenatore: Riccardo Valentini.

