Si sono giocate nel pomeriggio le gare di ritorno dei 32esimi di finale di Coppa Italia di Promozione. Cinque le formazioni della Tuscia in campo. Discorso scontato nel derby tra Ronciglione United e Atletico Capranica che partivano dal 4-0 dell’andata a favore del Capranica. La formazione di mister Moroni con in campo molte seconde linee si è ripetuta portando a casaun successo per 1-0 e la qualificazione ai sedicesimi della competizione. Gara decisa al 10’ del secondo tempo da un rigore messo a segno da Felici.

Le altre due gare si sono giocate nel tardo pomeriggio e sono finite in notturna. Tra Pescia Romana e Tarquinia si partiva dall’1-1 dell’andata e nel retour match netta affermazione dei tirrenici che si hanno battuto i cugini con un netto 5-0 in un confronto deciso di fatto già nella prima frazione con le realizzazioni per il Pescia di Giambi, Micoli e Jacopucci, nella ripresa le reti ancora di Giambi e di Micoli. Pescia che ha messo in cassaforte dopo soli 45 minuti il discorso qualificazione. Avanza anche la Jfc Civita Castellana che si prende la prima bella soddisfazione della stagione eliminando una avversaria quotata come il Tolfa. Per la compagine allenata da mister Santini successo per 2-0 con la rete di Rizzo in avvio del secondo tempo e di Salvatori al 39’ della ripresa. Il Tolfa nelle ultime stagioni era sempre arrivato quanto meno ai quarti o alle semifinali della competizione. Ora il Comitato Regionale provvederà agli abbinamenti dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione che si giocheranno nelle date del 23 ottobre e 6 novembre. Tra le squadre del girone A clamorosa eliminazione del Santa Marinella che dopo aver pareggiato per 1-1 in casa del Borgo Palidoro ieri pomeriggio ha perso in casa per 4-1.