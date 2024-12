L’inconfondibile profilo della leggendaria Sella Del Diavolo e la spiaggia del Poetto di Cagliari hanno fatto da cornice alla seconda tappa di Coppa Italia.

Tra leggenda e mito, circa 70 atleti under 17 ed under 19 provenienti da tutti i circoli velici d’Italia hanno invaso le fantastiche spiagge del Golfo di Cagliari. Non poteva mancare la Lega Navale di Civitavecchia che con i suoi 6 atleti ha battagliato a colpi di foil nella tre giorni sarda.

La tappa è stata caratterizzata da un clima estivo che ha visto curiosi e bagnanti avvicinarsi alla spiaggia per osservare da vicino l’invasione di vele rosse che si spostavano dal Poetto al campo di gara. Il clima estivo ha favorito la presenza del vento termico, 15-18 nodi, che ha permesso lo svolgimento regolare delle gare, anche se il forte caldo ha messo a dura prova la resistenza e la preparazione atletica dei velisti che, nonostante tutto, hanno mostrato forza e tenacia nella lettura del campo di regata.

Anche in questa occasione, la Lega Navale di Civitavecchia si è fatta onore vedendo un’atleta U17 piazzarsi al secondo posto e gli altri combattere fino alla fine per rimanere nella parte alta della classifica.

I prossimi appuntamenti dell’importante manifestazione si svolgeranno a Torbole (sul lago di Garda) a fine aprile e a Sferracavallo, a nord di Palermo, i primi di ottobre.

