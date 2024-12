Sarà il Latina l’avversaria nelle semifinali di Coppa Italia Lazio del Ladispoli Women, che si giocherà mercoledì 7 nella città pontina, con ritorno al Sale. L'altra finalista, il Formello, affronterà il Monterotondo. La compagine di Catia Perigli, detentrice del titolo, è pronta per affrontare una squadra titolata e molto organizzata.

Lo scorso anno, il 26 marzo, le rossoblu vinsero contro il Valmontone sul neutro del campo della Romulea, con un rete realizzata da Miotto.

L'obiettivo è ripetere l'exploit dello scorso anno ed è pertanto che c’è molta attenzione alla semifinale in casa Ladispoli, sapendo che l'avversario è temibile. Il lavoro di Vincenzo Persi, la mente della squadra, ha portato dei grandi risultati, soprattutto in ragione della scelta del tecnico, Catia Perigli, che ha saputo plasmare bene il gruppo.

Così come per la formazione Juniores, che Iovine sta portando avanti con buoni risultati.

«Vogliamo alzare la coppa - spiegano dalla dirigenza rossoblu - anche quest'anno, anche se le squadre che sono in semifinale sono forti e hanno tanta qualità. Noi ci proveremo - concludono dalla società tirrenica - ce la metteremo tutta per portare la coppa in città».

