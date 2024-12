Una partita attesa, per proseguire il percorso in Coppa Italia. Alle 15.30 i nerazzurri saranno allo stadio Enrico Rocchi per affrontare il Viterbo nell’andata degli ottavi di finale della fase regionale.

Uno scontro molto atteso, che possiamo definire come derby, visto il passato degli incontri tra Viterbese e Civitavecchia, che si va aggiungere ai tanti match, anche in Coppa, tra le varie declinazioni di queste due realtà, sin dai tempi di Cpc-Monti Cimini.

È chiaro che le sensazioni odierne non vadano a combaciare con quelle del passato, ma sicuramente questo può essere un viatico per far evolvere ancora di più in fase positiva il morale della squadra di un ex della partita, ovvero Massimo Castagnari, che lo scorso anno ha proprio diretto i leoni gialloblu.

E il tecnico dovrà fardelle valutazioni per quanto riguarda la formazione, in particolare per quanto riguarda l’attacco.

Giustini non sarà sicuramente della gara, in conseguenza dei problemi avuti dopo la sfida di domenica scorsa a San Giovanni con la Romulea.

Cruz e Vittorini hanno avuto degli acciacchi e le loro condizioni saranno valutate in queste ore. Stessa situazione anche per Bianchi e Funari, anche loro usciti con qualche problemino dopo la sfida del campo Roma.

Al termine della rifinitura di ieri pomeriggio e nelle ore precedenti alla sfida del Rocchi lo staff tecnico prenderà delle decisioni molto importanti.

In tutto questo bisognerà considerare anche il fatto che, dalle indiscrezioni che circolano nell’ambiente dilettantistico locale, il manto erboso dello stadio viterbese sembra essere in pessime condizioni, dopo il lungo periodo di chiusura dell’impianto, che non ha permesso le giuste cure dal punto di vista organizzativo per permettere al manto di stare in una situazione accettabile.

Ma il Civitavecchia arriverà al campo con tanti sorrisi, cosa che sicuramente può avere chi governa la classifica del girone A, ora anche in maniera effettiva, visto che il Pomezia, avendo pareggiato domenica scorsa contro il Ladispoli, non potrà prendere il comando della classifica neanche vincendo il recupero con la Tivoli, ed al massimo potrà andare a stazionare accanto a Funari e compagni.

«Viterbo-Civitavecchia è sempre una partita con tante emozioni dentro - sottolinea il presidente nerazzurro Patrizio Presutti - è chiaro che siamo giunti agli ottavi di Coppa Italia, quindi sarà una partita importante, lo sarà sia per noi che per loro. Affronteremo questo match con la massima serenità, coscienti e consapevoli dei nostri mezzi, senza paura. Sappiamo che avremo di fronte a noi una squadra di valore, che rispetteremo. Siamo tranquilli e convinti di poter fare la nostra gara».

Ma quanto è bello stare lassù e guardare tutte le corazzate del girone dall’alto?

«È bello essere al primo posto - riprende il numero uno del club - ma sappiamo che siamo solamente alla sesta giornata, la strada è lunga. In passato siamo stati primi, poi a fine stagione eravamo rimasti con un pugno di mosche, siamo contenti di quello che stiamo facendo e di quello che stiamo costruendo. Rimaniamo con i piedi ben saldi a terra».

Secondo il presidente Presutti quanto è stato importante il lavoro fatto sia dalla squadra, che dallo staff tecnico, senza dimenticare la dirigenza che ha consentito al Civitavecchia di partire al meglio delle sue potenzialità e di poter issarsi al comando del girone A?

«Credo che questa partenza ottima per quanto riguarda i meriti - conclude Patrizio Presutti - vada divisa in percentuali uguali, tra società, staff e giocatori. L’unione di intenti ci ha portato a fare bene, ma non abbiamo chissà quali sogni, sappiamo solo che manca ancora tanto tempo al momento culmine della stagione. La via intrapresa sembra quella giusta».

Va ricordato che questo sarà solo il primo atto di questa sfida: il match di ritorno verrà disputato tra due settimane, mercoledì 30 ottobre al Vittorio Tamagnini con fischio d’inizio programmato per le 14.30.

I gialloblù torneranno a Campo dell’Oro anche nel mese di novembre, quando ci sarà la sfida valevole per il campionato nel giorno 24.

Viterbo-Civitavecchia sarà diretta dall’arbitro Luca Sebastiano Anastasio della sezione di Roma 1, da cui proverranno anche gli assistenti Victor Viziru e Marco Martino.

