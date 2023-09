Tutto pronto per l’andata dei 32esimi di Coppa Italia Promozione.

Il Città di Cerveteri sarà impegnato sul campo del Pescia Romana. I verdazzurri, costretti ai preliminari, hanno vinto con Fiano Romano e Tarquinia, e ora puntano a vincere in terra maremmana. Superchi metterà a riposo almeno sei di quelli che domenica sono scesi in campo vincendo, dove gli etruschi hanno vinto largamente per 5 a 0. Spazio , alle 15. 30, a molti giovani che hanno avuto poche occasioni di giocare. La partita non è facile, ma i cervi hanno le armi per vincere una gara che avrà un ritorno ad ottobre

Trasferta sul rettangolo del Fregene Maccarese per il Santa Marinella di mister Cafarelli che, dopo un precampionato da protagonista e una prima di campionato convincente da tre punti contro il Canale Monterano, è chiamato a cancellare subito il pari per 1-1 di domenica scorsa in casa del Palocco. Fischio d’inizio alle 15.30.

Allo stesso orario scende in campo anche il Tolfa di Macaluso, che allo Scoponi attende la visita del Borgo Palidoro. Una gara sulla carta facile per i collinari, ma guai a sottovalutare gli amaranto, reduci da due sconfitte nelle prima uscite di campionato, ma entrambe di misura e sempre col coltello tra i denti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA