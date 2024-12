Impegno infrasettimanale per i ragazzi della prima squadra del Tolfa. Il team allenato da mister Roberto Macaluso è impegnato allo Scoponi alle ore 15.30 per la prima gara di Coppa Italia.

I pupilli di patron Alessio Vannicola affronteranno la squadra viterbese del JFC Civitacastellana.

I collinari in questi anni hanno sempre affrontato in maniera gagliarda le sfide di Coppa Italia e anche oggi di certo i biancorossi non staranno a guardare ma daranno il massimo.

«C’è però da fare i conti con le defezioni - spiega mister Macaluso - molti ragazzi sono impegnati con il lavoro e non potranno essere a disposizione. La rosa che giocherà oggi pomeriggio sarà composta da giocatori che finora ha avuto meno spazio. Noi scenderemo in campo per dire la nostra onorabdo nel migliore dei modi l'impegno e faremo di tutto per trattenere l'intera posta in palio. Non conosciamo il Civitacastellana e, quindi, sarà un'incognita, ma sono certo che chi scenderà in campo onorerà la maglia e darà il massimo. Oggi aspettiamo allo Scoponi i nostri sostenitiri, perchè in questa sfida possono essere l'uomo in più. Venite numerosi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA