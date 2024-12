Tempo permettendo, si dovrebbe disputare alle 15,30 allo Stadio Ivano Fronti la gara di ritorno dei 16esimi della Coppa Italia promozione. Il Santa Marinella, dopo l’1 a 1 ottenuto due settimane fa sul campo dell’Aranova contro il Borgo Palidoro, punta a sfruttare il fattore casalingo per cercare di passare al turno successivo. Problemi di formazione per mister Fracassa, in quanto non potrà contare su capitan Gallitano, assente per problemi di lavoro e su Gaudenzi e Monteneri infortunati.

«Il Borgo Palidoro è una squadra che conosco molto bene - dice il mister - perché ci sono molti atleti che ho allenato, come Savarino, Tiozzo, Galluzzo, quindi è una compagine molto competitiva e una squadra votata all'attacco. Hanno un buon roster offensivo. All’andata è finita uno a uno e quindi cercheremo di gestire le energie in vista della gara di campionato di domenica prossima contro il Tarquinia, ma puntiamo anche a passare il turno, quindi dovremmo esser bravi ad andare in campo e indirizzare la partita, metterla da subito nei binari giusti, cercando di andare in vantaggio. Giochiamo in casa e dunque bisogna affrontare l’avversaria senza timore reverenziale visto che ci siamo scrollati di dosso quest'ansia dell’assenza di vittorie, grazie alla grande prestazione di domenica scorsa con la Longarina. Quindi, siamo un po' più liberi di pensiero siamo un po' più sereni e tranquilli e l'obiettivo di Coppa è quello di passare il turno. Giocherà dal primo minuto Brutti, e per quel che riguarda gli assenti c’è purtroppo capitano Gallitano che ha problemi lavorativi e poi ci sono anche Gaudenzi e Monteneri che sono ancora infortunati. Cerroni sarà a disposizione, anche perché, per motivi lavorativi, arriverà leggermente in ritardo. Il resto della squadra è a disposizione. Cercheremo di far ruotare la rosa nel miglior modo possibile, cercando di gestire anche i giocatori importanti che ci serviranno per il campionato. Però i presupposti passare il turno ci sono, bisogna sfruttare l'occasione che di giocare in casa perché si parte dallo zero a zero in pratica e se si sta in parità alla fine della gara si va ai calci di rigore».

©RIPRODUZIONE RISERVATA