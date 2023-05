Si chiude a L’Aquila l'avventura del Ladispoli Women in Coppa Italia. Allo stadio Gran Sasso, le girls ladispolane si arrendono per 3 a 2, in una partita in cuoi qualunque fosse stato l'esito non sarebbe bastato per superare il turno. Una sconfitta che chiude una stagione positiva, con la vittoria della coppa Italia regionale e la finale per la serie C, persa qualche giorno contro il Montespaccato. In rete per le ladispolane Fabbroni e Mele, quest'ultima ladispolana doc, contenta di aver siglato un goal che anche se non serve a nulla, è stato utile per il morala della giocatrice. " Sono felice di indossare questa maglia, ho mosso i primi passi qui e vorrei che il mio futuo sia con la maglia del Ladispoli - ha detto Federica Mele - Ora c'è da capire quali saranno i progetti della dirigenza, che è stata impeccabile e ci ha fatto vivere una stagione piena di entusiamo e tante motivazioni " . Per il futuro c'è da aspettare qualche settimana, visto che chi occupa della femminile , Vincenzo Persi, si dovrà sedere al tavolo con la numero uno, Sabrina Maria Fioravanti . Le promesse sono buone, continua un progetto in collaborazione con College Life Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA