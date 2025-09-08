Buona la prima per il Fiumicino, che inaugura la stagione 2025-2026 con una vittoria importante nell’andata dei 32esimi di finale di Coppa Italia Promozione. Al “Pietro Desideri” finisce 1-0 contro l’Atletico Capranica, grazie a un guizzo di Maduka a metà della ripresa. Una rete, quella firmata dal calciatore rossoblu, che vale il primo sorriso stagionale per i tifosi fiumicinesi e soprattutto un prezioso vantaggio in vista del ritorno in programma tra meno di una settimana.

LA PARTITA. Un match intenso e combattuto sin dai primi minuti, ma con poche emozioni nel primo tempo, complice l’approccio molto tattico di entrambe le formazioni. Le due squadre, studiatesi rispettivamente a lungo, non sono riuscite infatti a trovare alcun spazio per impensierire gli estremi difensori. La svolta arriva nella seconda frazione di gioco, quando su una disattenzione difensiva del Capranica, il Fiumicino sfrutta una punizione battuta rapidamente. Ne approfitta Maduka, che con un’azione di forza e determinazione trafigge il portiere ospite, firmando al 65' l’1-0 e il primo gol ufficiale della stagione per i padroni di casa. La rete accende l’entusiasmo del pubblico e della squadra, che sfiora il raddoppio con Formisano, vicinissimo al 2-0 con una clamorosa occasione non finalizzata. Nel finale crescono gli ospiti, che provano a reagire, affacciandosi con più convinzione nell’area rossoblu, senza però riuscire a concretizzare.

