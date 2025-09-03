La nuova stagione del Fiumicino si apre subito con una sfida da dentro o fuori: 180 minuti per continuare il sogno in Coppa Italia Promozione. Con l’ufficialità del sorteggio, l'annata 2025-2026 prende immediatamente una piega decisiva. Sarà l’Atletico Capranica l’avversaria nel primo turno eliminatorio: un confronto che metterà subito alla prova ambizioni, condizione e carattere dei rossoblu. La gara d’andata è fissata per domenica, mentre il ritorno si giocherà una settimana più tardi, il 14. Resta ancora da definire quale delle due compagini ospiterà il primo atto. La società aeroportuale, infatti, ha fatto sapere che la comunicazione ufficiale sulla sede verrà diffusa a breve. L’auspicio, naturalmente, è di poter inaugurare il nuovo anno calcistico tra le mura amiche dello Stadio Pietro Desideri, davanti al calore dei tifosi.

TESTA, CUORE E GRINTA. L’Atletico Capranica, avversario ostica e ben strutturato, rappresenta un banco di prova di livello per i ragazzi di mister Lodi.

Serviranno, dunque, attenzione, qualità e spirito di gruppo per superare il turno. La squadra è già al lavoro per farsi trovare pronta, consapevole che ogni dettaglio potrà fare la differenza. Un inizio subito ad alta tensione per il Fiumicino. La formula della coppa non ammette distrazioni e questa prima fase elimina direttamente chi perde. In palio c’è un posto tra le migliori 16 della competizione, un traguardo importante che darebbe ulteriore slancio alla stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA