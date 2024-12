Presso lo Sport Garden si è svolto l’incontro di Padel organizzato dall’associazione nazionale Msp, valevole per la semifinale della coppa dei Club. La squadra rossa dello Sport Garden si è confrontata con Dry Padel.

Gli avversari si sono fin da subito mostrati molto ostici e solamente una forte determinazione da parte degli atleti di casa, ha permesso a loro di riuscire ad avere ragione di atleti molto ben disposti in campo. Si sono vissuti dei momenti di estrema tensione agonistica contro un avversario che non voleva saperne di farsi da parte e il risultato finale di 3-1 non rende completamente giustizia alla squadra avversaria.

«Siamo stati sostenuti dai soci e frequentatori dello Sport Garden - afferma il direttore sportivo Francesco Tiselli - ai quali va un plauso particolarmente sentito. Ora andremo a giocare la finale l’8 giugno ad Anzio di questa fantastica manifestazione, rappresentando quella che è ormai da tempo una realtà del padel locale. Lo Sport Garden ha creduto fin da subito nella creazione di questa nostra squadra supportandoci e creando i presupposti, chissà, per un possibile risultato finale soddisfacente».

